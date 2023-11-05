Мы близки к сохранению прописки: тренер Цыганкова и Довбика удивил задачей на сезон

После очередной победы Жироны в чемпионате Испании команда дуэта легионеров из Украины оказалась наверху турнирной таблицы. Однако у наставника "бело-красных" особое мнение по этому поводу.

В матче 12-го тура Ла Лиги Жирона завоевала волевую победу над Осасуной (4:2). Украинские легионеры "бело-красных" Артем Довбык и Виктор Цыганков стали главными героями поединка.

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Мичел: Мечтаю о 4-6 месте

С начала чемпионата "жиронцы" постоянно находятся в лидирующей группе. Впрочем, главный тренер Жироны Мичел очень пргматично подходит к успехам своей команды. По мнению испанца, сначала "бело-красные" должны обеспечить прописку в элите на следующий сезон, а только затем ставить новые задачи.

"Наша лига – это не Реал, Барселона или Атлетико. Я мечтаю о другом – оказаться в лиге Осасуны, Реала Сосьедад, Вильярреала, Севилья, Бетиса, Райо Вальекано… Сейчас я мечтаю быть среди тех, кто борется за 4-6 место.

Я мечтаю о 4-6 месте, понимая, какое давление оказываю на себя и клуб. Я увидел очень конкурентоспособную команду. У нас 31 очко. Мы близки к сохранению прописки, теперь должны поставить перед собой новую цель, заглянув на одну ступеньку выше", - заметил Мичел.

Успехи "украинской" Жироны