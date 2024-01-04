"Фьюри растерзает Усика": тренер Дюбуа аргументировал неутешительный для украинца прогноз

Дон Чарльз поделился ожиданиями от поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Долгожданный бой состоится 17 февраля.

17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Своими ожиданиями от поединка поделился известный тренер Дон Чарльз, готовящий к поединкам британца Даниэля Дюбуа. По его словам, ключевым фактором должны стать габариты боксеров.

Тренер Дюбуа считает Фьюри фаворитом боя с Усиком

"Фьюри замолчал и пошел тренироваться. Думаю, он воспринимает это серьезно. Извините, если ошибаюсь, но я даже не думаю, что для Тайсона это будет тяжелое сражение. Фьюри растерзает Усика, он слишком велик для него. Он его ударит, свяжет, оттолкнет и растерзает.

Да, Усик – исключительный, блестящий техник и тактик. У него фантастический ритм, который может компенсировать преимущество Фьюри в габаритах. Я бы посоветовал Александру оставить в покое голову Фьюри и сосредоточиться на работе по корпусу. Но под каким бы углом я ни смотрел на этот бой, я прихожу к одному выводу", – сказал Дон Чарльз.

Напомним, Усик в предыдущем поединке 26 августа 2023 победил подопечного Дона Чарльза – Даниэля Дюбуа. В девятом раунде украинец отправил британского боксера в нокаут.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.