Тренировал детей олигархов и внука "Деда Хасана": откровенное признание экс-тренера Динамо

Бывший тренер Академии Динамо Сергей Величко воспитал целую плеяду выдающихся футболистов. Однако была в его тренерской карьере работа с детьми "особых" родителей.

Детский тренер Сергей Величко долгое время работал в структуре киевского Динамо. В свое время опытному наставнику доверили тренировать отдельную группу, где находились дети очень влиятельных людей.

Читайте также Трое украинцев вошли в номинацию Golden Boy-2023: забивной новичок Реала возглавил топ-100

Дети депутатов и олигархов в Динамо

В интервью изданию Sport Express Сергей Величко рассказал, с кем ему пришлось работать.

"Это дети Григория Суркиса, Сергея Левочкина, Юрия Бойко, Дмитрия Фирташа, Леонида Ашкенази, Петра и Александра Слободяна, Эдуарда Ставицкого.

Одно время у меня занимался даже внук Деда Хасана (уголовный авторитет Аслан Усоян – 24 Канал). Я не ставил его на серьезные матчи, говорил: "Омарик, если будет счет 3:0 – я тебя выпускаю, но если тяжелая игра и 1:0, то извини".

Он не обижался. Когда все же был разгромный счет или товарищеский поединок, я его ставил, а ребята играли на него, он пробивал пенальти и был доволен", – рассказал Величко.

Из большой группы детей олигархов сумел проявить себя только сын Григория Суркиса Вячеслав, который сейчас играет за юношескую команду Динамо и сборную Украины U-17.

Левочкин вроде как не заиграл, а вот Бойко и Суркис стали вратарями. Коля по сравнению с другими всегда хотел играть и был очень серьезным. Коля Бойко сейчас играет в молодежной команде Диназ из Вышгорода. Кажется, отец помогал его команде, финансировал,

– сказал Величко.

Отметим, что Сергей Величко воспитал множество известных футболистов. Среди его воспитанников четыре чемпиона Европы U-19: Кирилл Петров, Дмитрий Коркишко, Сергей Шевчук, Сергей Люлька, один чемпион мира U-20: Кирилл Дришлюк. Именно благодаря Величко в Динамо оказались Илья Забарный, Владислав Ванат.

Но большой вопрос, нужно ли было опытному тренеру заниматься с детьми влиятельных родителей, которые вряд ли стали бы когда-то футболистами. Однако этот вопрос не к Сергею Величко.