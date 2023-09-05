Дитячий тренер Сергій Величко тривалий час працював в структурі київського Динамо. Свого часу досвідченому наставнику довірили тренувати окрему групу, де були діти дуже впливових людей.

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Діти депутатів та олігархів в Динамо

В інтерв'ю виданню Sport Express Сергій Величко розповів, з ким йому довелося працювати.

"Це діти Григорія Суркіса, Сергія Льовочкіна, Юрія Бойка, Дмитра Фірташа, Леоніда Ашкеназі, Петра та Олександра Слободяна, Едуарда Ставицького.

У свій час в мене займався навіть онук Діда Хасана (кримінальний авторитет Аслан Усоян – 24 Канал). Я не ставив його на серйозні матчі, казав: "Омаріку, якщо буде рахунок 3:0 – я тебе випускаю, але якщо важка гра і 1:0, то пробач".

Він не ображався. Коли все ж був розгромний рахунок чи товариський поєдинок, то я його ставив, а хлопці грали на нього, він пробивав пенальті та був задоволений", – розповів Величко.

З великої групи дітей олігархів зумів себе проявити лише син Григорія Суркіса В'ячеслав, який зараз грає за юнацьку команду Динамо та збірну України U-17.

Льовочкін наче як не заграв, а ось Бойко та Суркіс стали воротарями. Коля у порівнянні з іншими завжди хотів грати та був дуже серйозним. Коля Бойко зараз грає у молодіжній команді Діназ з Вишгорода. Здається, батько допомагав його команді, фінансував,

– сказав Величко.

Зазначимо, що Сергій Величко виховав велику кількість відомих футболістів. Серед його вихованців чотири чемпіони Європи U-19: Кирило Петров, Дмитро Коркішко, Сергій Шевчук, Сергій Люлька, один чемпіон світу U-20: Кирило Дришлюк. Саме завдяки Величку в Динамо опинилися Ілля Забарний, Владислав Ванат.

Але велике питання, чи потрібно було досвідченому тренеру займатися з дітьми впливових батьків, які навряд чи стали колись футболістами. Проте це питання не до Сергія Величка.