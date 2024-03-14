Тренер украинского футбольного клуба скрылся за границу: в команде назвали это предательством

Одесский Черноморец проводил зимний тренировочный сбор, как и большинство клубов УПЛ, в Турции. Однако после его окончания, делегация одесситов вернулась в Украину не в полном составе.

Тренер по физподготовке Игорь Касьяненко не появился в аэропорту, из которого команда должна была отправиться в Кишинев, а оттуда уже в Украину. Он работал у тренерского штаба Романа Григорчука с начала 2022 года.

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Еще один побег в украинском футболе

По этому поводу одесский клуб опубликовал официальное заявление. Пресс-служба Черноморца подтвердила, что это правда и заявила, что билет на него был приобретен, но в самолете на момент отправления тренера не оказалось.

"Министерство молодежи и спорта Украины об этом случае проинформировано. К сведению ответственной структуре доведены все подробности. Руководство ФК Черноморец осуждает такой поступок своего уже бывшего представителя. Но повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была – в ответ столкнулись с непорядочностью человека.

Тем не менее клуб может повлиять на дальнейшую карьеру беглеца. Руководство ФК Черноморец инициировало процесс аннулирования Касьяненко тренерской лицензии. Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненка на работу, должны знать о его способностях к предательству,

– говорится в сообщении.

По неофициальной информации, Игорь Касьяненко сейчас находится в Майами с семьей, где и планирует жить в ближайшее время.

Напомним, что это уже не первый побег представителей украинских клубов за границу. Ранее таким позорным поступком отметились SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев из Кривбасса, а также игрок юношеской команды Шахтера Александр Роспутько, который вообще сбежал в Россию.

. На даный момент одесский Черноморец занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. Свой следующий поединок "моряки" сыграют 17 марта на домашнем поле против Вереса. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.