Тренер чемпиона мира высказался по поводу войны в Украине на примере фото шахматистов из воюющих стран
Источник:Твиттер Петера Гайне Нильсена
С начала полномасштабной войны представителей России и Беларуси частично отстранили от международных соревнований по шахматам. В командных турнирах эти сборные не участвовали, а в остальных случаях представители стран-агрессоров выступали в нейтральном статусе.
В то время, пока пророссийская FIDE прикрывается "нейтральностью" для россиян и белорусов, украинские спортсмены защищают Родину на фронте. В частности, гроссмейстер Игорь Коваленко находится в окопах, чтобы отстоять независимость родной страны.
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С этим миром что-то не так
Такая ситуация шокирует тренера чемпиона мира по шахматам Петера Гайне Нильсена. Он опубликовал в соцсетях 2 фото шахматистов, которые находятся в совершенно разных условиях и поделился мыслями о войне в Украине.
Для наглядного примера Нильсен сравнил фотографии российских шахматистов, которые продолжают соревноваться на международном уровне, и находящегося на передовой украинца Игоря Коваленко.
Российская шахматная элита в Амстердаме на мероприятии, спонсируемом деловым партнером Соловьева. Украинец Игорь Коваленко, 65-й в мировом рейтинге, играет онлайн матч со своего планшета в окопе на передовой. Таковы сейчас реалии. Это неправильно,
– написал Нильсен.
Российские шахматисты в Амстердаме / соцсети Петера Гайне Нильсена
Игорь Коваленко на фронте / соцсети Петера Гайне Нильсена