Тренер Челси осудил фанатов за крики фамилии Абрамовича вместо поддержки Украины

На матче Бернли и Челси традиционно для АПЛ перед поединком поддержали Украину. Однако фанаты на трибунах неприятно удивили не только нас, но и главного тренера Челси Томаса Тухеля.

Странное игнорирование фанатов

Уже традиционно перед началом матчей АПЛ команды выражают поддержку и солидарность борющейся против российских оккупантов Украины. Однако в этот раз британцы решили проигнорировать мирную акцию.

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Футболисты выстроились в центральном круге, чтобы вместе со всеми фанатами аплодисментами поддержать украинский народ. Но болельщики Челси отказались это делать. Вместо этого ультрас "аристократов" начал выкрикивать фамилию Романа Абрамовича, продающего клуб.

Это вынужденная мера для олигарха, ведь на него наложены санкции.

Видео момента

Свое недовольство после этого выразил главный тренер Челси Томас Тухель. Он осудил это поведение фанатов.

Неподходящий момент для этого. Если мы выражаем солидарность, значит нужно делать это вместе. Мы вместе становимся на колено. Или устраиваем минуту молчания, если увы, умирает важный человек для нашего или другого клуба. Это не тот момент, когда нужно передавать другие послания. Неизбежно выражать уважение. Мы проявляем уважение как клуб, и нужно, чтобы наши болельщики посвятили эту минуту аплодисментам,

– сказал Тухель на пресс-конференции.

Отметим, что Челси праздновал разгромную выездную победу над Бернли со счётом 0:4.

Свой следующий матч лондонский клуб сыграет снова на выезде против Норвича (10 марта).

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