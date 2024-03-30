Тренер Челси рассказал, что необходимо Мудрику, чтобы улучшить свои результаты
Источник:Standard
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался относительно украинского игрока Михаила Мудрика. Он верит, что его работа с такими футболистами поможет клубу в будущем выиграть АПЛ.
Маурисио Почеттино отметил, что украинцу необходимо время. Он также видит положительные изменения в отношении игрока.
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Что говорят в Челси о Мудрике
"Я заметил, что он возмужал. Я заметил, что он является хорошим примером игрока, которому нужно время, чтобы усовершенствоваться, чтобы стать более зрелым и понять, где он находится.
Им всем нужно время. У нас есть опыт работы с такими игроками. В нашей команде слишком много людей, которые нуждаются в помощи.
Мы знаем, что иногда им тяжело, но иногда нам нужно заставить их чувствовать себя не очень комфортно в их ситуации, вывести их из зоны комфорта. Для нас это – помочь", – отметил он.
Наставник о дальнейших целях клуба
Также тренер верит, что его подопечные смогут выиграть АПЛ.
"Мы знаем, что делаем, и однажды мы выиграем Премьер-лигу. Если нет – придет другой тренерский штаб, чтобы это сделать, потому что этот процесс должен произойти и наилучшим образом. Иначе молодым игрокам будет невозможно расти.
Сегодняшние аналитические данные ставят нас в четверку лидеров. Но по разным причинам мы не там. Вы можете нанести 20 ударов по воротам и не забить, как мы в матче с Лестером, а соперники делают один удар в створ и забивают два гола. Это футбол", – сказал специалист.
Выступления украинца в Челси
- В нынешнем сезоне Мудрик провел 30 матчей за Челси во всех турнирах. На счету украинца шесть голов и три ассиста.
- Челси занимает 11-е место в АПЛ, набрав 39 очков. В следующем туре команда Мудрика примет Бернли 30 марта. Начало встречи – в 17:00.