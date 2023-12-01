Мотивация перед матчем: Забарный получил порцию комплиментов от тренера Борнмута

В воскресенье, 3 декабря, Борнмут проведет домашнюю игру в рамках 14-го тура АПЛ-2023/2024. Илья Забарный вместе с командой готовятся дать бой Астон Вилли.

В преддверии поединка Илья Забарный получил порцию похвалы от главного тренера Борнмута Андони Ираолы. Центральный защитник сборной Украины сразу стал "своим" в английском клубе и в свой 21 год уже принял участие во всех поединках АПЛ, в которых отыграл "от звонка до звонка".

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Заслуженные комплименты

Коуч английского клуба отметил его взрослую игру в довольно молодом возрасте.

Мы должны понимать, что он действительно молод. Нелегко начинать все матчи Премьер-лиги в основе, когда тебе 21 год и ты играешь против топовых нападающих. Сейчас он находится в хорошей защитной форме,

– сказал наставник "вишен".

Напомним, что Забарный стал футболистом английского клуба в конце января 2023 года, подписав контракт до конца июня 2028 года. В текущем сезоне-2023/2024 отыграл 15 матчей. Уверенная игра Забарного только увеличивает его трансферную стоимость, оцениваемую уже в 20 миллионов евро.

Борнмут с 12 очками занимает лишь 12-ю позицию в турнирной таблице АПЛ-2023/2024. К примеру, следующий соперник "вишен" набрал за 13 туров 28 баллов и идет на высокой 4-й позиции.

Матч Борнмут – Астон Вилла начнется 3 декабря в 16:00.