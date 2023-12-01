Напомним, что с Эвертона сняли 10 баллов после того, как выяснилось, что английский клуб нарушал фейр-плей. Оказалось, что клуб Виталия Миколенко за сезон-2020/2021 показал ущерб в размере 124,5 миллионов фунтов, хотя лимит составляет лишь 105 миллионов фунтов.

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"Ириски" продолжают борьбу

Из-за этого клуб получил серьезное наказание, сильно ударившее по команде. После этого решение Эвертон дома был разгромлен МЮ 0:3.

После потери баллов Эвертон опустился на дно турнирной таблицы АПЛ предпоследнее 19 место и всего 4 пункта.

Главный тренер "ирисок" Шон Дайч признался, что в клубе шокированы таким наказанием, которое толкнуло его команду в основу таблицы.

Однако английский клуб не опустил руки. Эвертон подал апелляцию на снятие очков с команды. Теперь это обжалование будет рассматривать судейская комиссия АПЛ.

Параллельно с этим Эвертон будет продолжать самостоятельно подниматься в турнирной таблице. Уже 2 декабря в 19.30 (по Киеву) команда Дайча сыграет на выезде против Ноттингем Фореста, который идет 15-м в таблице текущего сезона-2023/2024.

Отметим, что классную форму набрал наш Виталий Миколенко, забивший в двух матчах подряд за Эвертон (отыграл 12 поединков). Также левый фланговый защитник чуть не отличился в предыдущей игре против Манчестер Юнайтед.