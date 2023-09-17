"Хороший день для Трубина": главный тренер Бенфики дал свою оценку дебюту украинского вратаря

В субботу, 16 сентября, Анатолий Трубин впервые сыграл в составе нового клуба. Бенфика на выезде играла с Визелой.

Дебютный матч завершился успешно для украинского голкипера. Команда победила со счетом 1:2, а единственный гол Трубин пропустил с пенальти.

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Тренер удовлетворен действиями Анатолия Трубина

После матча главный тренер Бенфики Рогер Шмидт прокомментировал дебют украинца. Он заявил, что это был хороший день для Анатолия и рассказал об адаптации украинского голкипера в новом клубе.

"Он очень хороший вратарь, у него большой потенциал, и мы уверены в нем, но когда игрок приезжает в конце предсезонки, всегда трудно решить, когда дать ему играть. Мы дали ему несколько недель, чтобы привыкнуть к партнерам по команде, обрести уверенность и набрать форму В первых матчах я ставил Самуэла Соареша, который тоже проявил себя хорошо, поэтому я считаю, у нас отличный выбор на позиции вратаря.

Сейчас было самое время поставить на игру Трубина. У него было не так много работы, но он очень хорошо владел мячом. Ему было очень важно сыграть, ведь когда ты играешь, то становишься частью команды. Это был очень хороший день для Трубина, мы счастливы", – рассказал Шмидт.

Отметим, что в течение матча у украинца было мало работы. Он совершил 1 сейв (на 0.05 xG из границ штрафной площадки), отдал 23 из 25 точных пасов и 4 из 6 – диагоналей.

. Следующий матч Бенфика сыграет 20 сентября против РБ Зальцбург в Лиге чемпионов. Начало матча в 22:00. Кроме этих двух команд, в группе также сыграют Интер и Реал Сосьедад.