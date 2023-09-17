Дебютний матч закінчився успішно для українського голкіпера. Команда перемогла з рахунком 1:2, а єдиний гол Трубін пропустив із пенальті.

До теми Одинадцятиметровий удар все зіпсував: Анатолій Трубін дебютував у складі Бенфіки – відео

Тренер задоволений діями Анатолія Трубіна

Після матчу головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт прокоментував дебют українця. Він заявив, що це був хороший день для Анатолія й розповів про адаптацію укранського голкіпера у новому клубі.

"Він дуже хороший воротар, у нього великий потенціал, і ми впевнені в ньому, але коли гравець приїжджає наприкінці передсезонки, завжди важко вирішити, коли дати йому грати. Ми дали йому декілька тижнів, щоб звикнути до партнерів по команді, набути впевненості та набрати форму. У перших матчах я ставив Самуела Соареша, який також проявив себе добре, тож я вважаю, у нас чудовий вибір на позиції воротаря.

Зараз був саме час поставити на гру Трубіна. У нього було не так багато роботи, але він дуже добре володів м’ячем. Йому було дуже важливо зіграти, адже коли ти граєш, то стаєш частиною команди. Це був дуже хороший день для Трубіна, ми щасливі", – розповів Шмідт.

Зазначимо, що протягом матчу в українця було мало роботи. Він здійснив 1 сейв (на 0.05 xG з меж карного майданчика), віддав 23 з 25 точних пасів та 4 з 6 – діагоналей.

Довідка. Наступний матч Бенфіка зіграє 20-го вересня проти РБ Зальцбург у Лізі чемпіонів. Початок матчу о 22:00. Окрім цих двох команд у групі також зіграють Інтер та Реал Сосьєдад.