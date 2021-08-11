Тренер Бенфики не гарантирует Яремчуку место в старте
Источник:ФК Бенфика
Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике. Главный тренер Жорже Жезуш не гарантирует украинскому футболисту место в стартовом составе команды.
Роман Яремчук не попал в сказку
67-летний португальский специалист не собирается так просто отдавать место украинцу в старте. В команде Жорже Жезуша все будут иметь шанс побороться за выход на футбольное поле во время тренировочного процесса.
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Нападающий сборной Украины не провел с новым клубом тренировочные сборы, поэтому завоевать место в составе ему будет еще сложнее.
Для Яремчука сезон еще даже толком не начался. Я не думаю, что он прямо сейчас находится в тех физических кондициях, чтобы отыграть весь матч. Не говоря уже о понимании того, как действует команда. Посмотрим, кто выйдет в основе на матч чемпионата. Шансы есть у всех, я буду оценивать по тренировкам в ближайшие дни,
– отметил тренер.
Жезуш во второй раз возглавил Бенфику в августе 2020 года. Первый матч в чемпионате лиссабонский клуб проведет 14 августа против Ароука.
- Яремчук отметился голом в дебютном матче за Бенфику против московского Спартака в рамках квалификации Лиги чемпионов. Форвард поставил точку в поединке – 2:0 победа португальского клуба.
- Бенфика одолела Спартак по сумме двух матчей со счетом 4:0. В плей-офф их ждет ПСВ. После игры Яремчук коротко прокомментировал свой дебют.