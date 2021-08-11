Тренер Бенфики не гарантирует Яремчуку место в старте

Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике. Главный тренер Жорже Жезуш не гарантирует украинскому футболисту место в стартовом составе команды.

Роман Яремчук не попал в сказку

67-летний португальский специалист не собирается так просто отдавать место украинцу в старте. В команде Жорже Жезуша все будут иметь шанс побороться за выход на футбольное поле во время тренировочного процесса.

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Нападающий сборной Украины не провел с новым клубом тренировочные сборы, поэтому завоевать место в составе ему будет еще сложнее.

Для Яремчука сезон еще даже толком не начался. Я не думаю, что он прямо сейчас находится в тех физических кондициях, чтобы отыграть весь матч. Не говоря уже о понимании того, как действует команда. Посмотрим, кто выйдет в основе на матч чемпионата. Шансы есть у всех, я буду оценивать по тренировкам в ближайшие дни,

– отметил тренер.

Жезуш во второй раз возглавил Бенфику в августе 2020 года. Первый матч в чемпионате лиссабонский клуб проведет 14 августа против Ароука.