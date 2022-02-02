Тренер Баварии невероятным ударом попал в перекладину: видео момента
2 февраля 2022 , 13:15Читати новину українською
Источник:инстаграм Баварии
Бавария готовится к матчу Бундеслиги против РБ Лейпциг. Тренер мюнхенского клуба показал настоящий мастер-класс на тренировке.
Филигранное мастерство наставника
34-летний немецкий наставник показал футболистам Баварии, что находится в отличной форме. Юлиан Нагельсманн запомнился мастерством на одной из тренировок команды.
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Удар тренера попал в соцсети команды из Мюнхена. Специалист после филигранного паса ударом в одно касание попал в перекладину ворот. Выстрел был с дальнего расстояния, что добавляет еще зрелищности.
Видео удара Нагельсманна
Нагельсманн повесил бутсы на гвоздь еще в 2008 году. Но не потерял мастерство.
Тренерская карьера Нагельсманна в Баварии
- Немецкий специалист возглавил Баварию в июле 2021 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026-го. Под его руководством команда провела уже 25 матчей во всех турнирах.
- В сезоне-2021/2022 мюнхенский клуб одержал 21 победу, однажды расписал мировую и потерпел 3 поражения.
- Такой результат позволяет Баварии после 20-ти туров идти лидером в таблице Бундеслиги. Клуб из Мюнхена опережает ближайшего конкурента дортмундскую Боруссию на 6 очков.