Филигранное мастерство наставника

34-летний немецкий наставник показал футболистам Баварии, что находится в отличной форме. Юлиан Нагельсманн запомнился мастерством на одной из тренировок команды.

Смотрите также Миколенко получил похвалу от тренера Эвертона Лэмпарда: видео с тренировки

Удар тренера попал в соцсети команды из Мюнхена. Специалист после филигранного паса ударом в одно касание попал в перекладину ворот. Выстрел был с дальнего расстояния, что добавляет еще зрелищности.

Видео удара Нагельсманна

Нагельсманн повесил бутсы на гвоздь еще в 2008 году. Но не потерял мастерство.

Тренерская карьера Нагельсманна в Баварии

Немецкий специалист возглавил Баварию в июле 2021 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2026-го. Под его руководством команда провела уже 25 матчей во всех турнирах.

В сезоне-2021/2022 мюнхенский клуб одержал 21 победу, однажды расписал мировую и потерпел 3 поражения.

Такой результат позволяет Баварии после 20-ти туров идти лидером в таблице Бундеслиги. Клуб из Мюнхена опережает ближайшего конкурента дортмундскую Боруссию на 6 очков.

К слову. Бавария в следующем матче сыграет против РБ Лейпциг. Поединок состоится 5 февраля в 19:30.