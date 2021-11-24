Тренер Баварии назвал лучшего игрока Динамо в матче Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от победы над киевским Динамо (2:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нагельсманн высоко оценил способности Виктора Цыганкова, получившего наивысшую оценку за этот матч.

К слову Поражение, за которое не стыдно: Бавария обыграла Динамо в Лиге чемпионов видео голов

Баварии было очень сложно входить в игру при такой погоде. Цыганков – очень талантливый парень, который постоянно имеет нестандартные шаги, чтобы придумать интересные движения в атаке. А мы же против него опускались слишком низко, отдавая мяч киевлянам,

– начал он.

Тренер Баварии отметил также большое количество голевых моментов Динамо, которые они не реализовали.

"Не только Цыганков, но и Де Пена сыграли просто блестяще, Динамо имело много шансов, чтобы отличиться. Хотя, не исключено, что матч мог бы просто завершиться 3:0 в нашу пользу, и мы об этих шансах бы даже не вспоминали", – заявил Нагельсманн.

Динамо осталось без еврокубков