Тренер Баварии назвал лучшего игрока Динамо в матче Лиги чемпионов
Источник:ФК Динамо
Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от победы над киевским Динамо (2:1) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Нагельсманн высоко оценил способности Виктора Цыганкова, получившего наивысшую оценку за этот матч.
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Баварии было очень сложно входить в игру при такой погоде. Цыганков – очень талантливый парень, который постоянно имеет нестандартные шаги, чтобы придумать интересные движения в атаке. А мы же против него опускались слишком низко, отдавая мяч киевлянам,
– начал он.
Тренер Баварии отметил также большое количество голевых моментов Динамо, которые они не реализовали.
"Не только Цыганков, но и Де Пена сыграли просто блестяще, Динамо имело много шансов, чтобы отличиться. Хотя, не исключено, что матч мог бы просто завершиться 3:0 в нашу пользу, и мы об этих шансах бы даже не вспоминали", – заявил Нагельсманн.
Динамо осталось без еврокубков
- После поражения Баварии команда окончательно вылетала из Лиги чемпионов. Но оставались шансы на то, чтобы занять третье место в группе и попасть в Лигу Европы. Но для этого надо было, чтобы Барселона дома обыграла Бенфику.
- К сожалению для киевлян, матч на "Камп Ноу" закончился вничью 0:0. Поэтому Бенфика набрала пять очков и стала недосягаемой для Динамо.
- Теперь матч против Бенфики на выезде не будет иметь турнирного значения для Динамо. В отличие от Бенфики.