Тренер Аталанты отказался общаться с журналистами: все из-за гнева на арбитра

Аталанта смогла отобрать очки у Ювентуса. Но итальянский наставник клуба из Бергамо не стал комментировать матч перед представителями СМИ.

Указали на ошибку судьи

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини решил не отвечать на вопросы журналистов после поединка, который закончился мировой 1:1. Наставник остался недоволен работой главного арбитра.

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Вместо Гасперини на разговор с представителями СМИ пришел генеральный директор клуба Умберто Марино. Он раскритиковал судейство и указал на ошибку рефери во время одного из эпизодов.

В Аталанте уверены, что судья должен был удалять игрока Ювентуса Маттейса де Линга, который сыграл рукой, и давать пенальти в ворота туринской команды.

Напомним, что счет в поединке открыл украинец Руслан Малиновский, который отметился сумасшедшим голом со штрафного.