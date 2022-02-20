Тренер Аталанты объявил бойкот после незачтенного гола Малиновского
Источник:DAZN
Матч между Фиорентиной и Аталантой в чемпионате Италии закончился скандалом. Главный тренер беграмасков Джан Пьеро Гасперини объявил бойкот после решения не засчитывать гол в этом матче, который забил Малиновский.
Матч между Фиорентиной и Аталантой закончился минимальной победой хозяев поля. Единственный гол забил Пентек.
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Хотя во втором тайме Малиновский забил гол в ворота Фиорентины. Но арбитр его не засчитал из-за офсайда. Даже просмотр повтора не изменил мнение арбитра.
При этом Малиновский во время этой атаки не находился в офсайде. Зато в положении вне игры был Гатебур, но он к мячу не прикасался.
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Такое решение разозлило Гасперини. Он сразу после этого стал выражать свое недовольство главному арбитру матча, выкрикивая "ты сумасшедший!". За что и увидел красную карточку.
После матча Гасперини не пришел на обязательную пресс-конференцию, проигнорировав журналистов.
Это не первый раз Гасперини объявляет такой бойкот, когда не согласен с решением судей.