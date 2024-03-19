До 24 февраля 2022-го года наставник возглавлял детскую команду краматорского Авангарда. После чего не только выехал из Украины в страну-агрессора, но и не стесняется зарабатывать деньги на крови.

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Подъехал еще один футбольный предатель Украины

Артем Клименко трудоустроился в российском клубе Екатеринодар-65, где тренирует юных футболистов 2011 года рождения. Тем самым предатель Украины финансирует российские ракеты и дроны, которые затем разрушают украинские судьбы.

Страница уроженца Славянска в инстаграме недоступна.

Зато профиль российского клуба из Краснодара похвастался последним достижением предателя Украины и его новой команды.

13 марта подопечные Клименкова защитили чемпионское звание ДЮФЛ среди своих сверстников (2011 года рождения). Его команда не потерпела ни одного поражения на этом детском первенстве.



Артем Клименко тренирует в России / Фото российского клуба

Пока немало украинских болельщиков отдают жизнь за свободу нашей страны, много украинских футболистов и тренеров перебираются на сторону врага – Артур Мурза, Мирослав Зновенко, Александр Роспутько, Андрей Сахневич, Руслан Червяков. И даже не большинство таких футбольных предателей Украины, которые выбрали путь упадка на русской земле. И не только в футболе. Много примеров есть среди представителей других видов спорта.

А есть такие, как Анатолий Тимощук, которые, уже давно потребляют российский продукт, и, похоже, никогда больше не станут нормальными людьми со здравым смыслом.