До 24 лютого 2022-го року наставник очолював дитячу команду краматорського Авангарда. Після чого не лише виїхав із України до країни-агресора, а й не соромиться заробляти гроші на крові.

До теми Фінансують російські ракети та захищають московських попів: ТОП-10 спортсменів-зрадників України

Під'їхав ще один футбольний зрадник України

Артем Клименко працевлаштувався у російському клубі Єкатєрінодар-65, де тренує юних футболістів 2011 року народження. Тим самим зрадник України фінансує російські ракети та дрони, які потім руйнують українські долі.

Сторінка уродженця Слов'янська в інстаграмі недоступна.

Натомість профіль російського клубу із Краснодара похизувався останнім здобутком зрадника України та його нової команди.

13 березня підопічні Клименкова захистили чемпіонське звання ДЮФЛ серед своїх однолітків (2011 року народження). Його команда не зазнала жодної поразки на цій дитячій першості.



Артем Клименко тренує у Росії / Фото російського клубу

Поки чимало українських уболівальників віддають життя за свободу нашої країни, багато українських футболістів та тренерів перебираються на бік ворога – Артур Мурза, Мирослав Зновенко, Олександр Роспутько, Андрій Сахневич, Руслан Червяков. І навіть не більшість таких футбольних зрадників України, які обрали шлях занепаду на російській землі. І не лише у футболі. Багато прикладів є серед представників інших видів спорту.

А є такі, як Анатолій Тимощук, які, вже давно споживають російський продукт, та, схоже, ніколи більше не стануть нормальними людьми зі здоровим глуздом.