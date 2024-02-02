"Он является одним из лучших игроков мира": тренер АПЛ одобрительно отозвался о Мудрике

После перехода в январе 2023 года из Шахтера в Челси Михаил Мудрик пока не смог оправдать ценник, который за него заплатили "синие". Он сыграл за это время 41 матч, в которых забил 4 гола и столько же отдал ассистов.

За это он получает шквал критики от болельщиков и футбольных экспертов. На защиту украинца стал главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, который в сезоне-2021/22 возглавлял донецкий Шахтер и покинул “горняков” из-за начала полномасштабного вторжения.

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Де Дзерби известен потенциал Мудрика

Итальянец работал с Михаилом, поэтому хорошо знает его потенциал. Он поделился мнением относительно сложного периода в карьере футболиста и отметил, что к Мудрику надо найти подход.

Он покинул свою страну и присоединился к топ-клубу в январе, когда был очень молод. В прошлом сезоне в Челси была сложная кампания, поэтому он за это поплатился. Мудрик – интроверт, он требует особого отношения, но это невероятный талант. Он является одним из лучших игроков мира по потенциалу, но многие другие вещи также имеют значение. Например, окружающая среда,

– отметил Де Дзерби.

Отметим, что именно итальянский тренер первым начал стабильно ставить в основной состав Михаила Мудрика в Шахтере. При нем тогда еще 20-летний украинец за половину сезона сыграл 19 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.

. Следующий матч Челси сыграет 4 февраля в 16:00 против Вулверхэмптона. В даный момент клуб Михаила Мудрика занимает десятое место в АПЛ и отстает от зоны Лиги чемпионов на 12 очков.