За це він отримує шквал критики від уболівальників та футбольних експертів. На захист українця став головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі, який в сезоні-2021/22 очолював донецький Шахтар та залишив "гірників" через початок повномасштабного вторгнення.

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Де Дзербі відомий потенціал Мудрика

Італієць працював із Михайлом, тому добре знає його потенціал. Він поділився думкою щодо складного періоду в кар'єрі футболіста й зазначив, що до Мудрика треба знайти підхід.

Він залишив свою країну та приєднався до топклубу в січні, коли був дуже молодий. Минулого сезону в Челсі була складна кампанія, тож він за це поплатився. Мудрик – інтроверт, він потребує особливого ставлення, але це неймовірний талант. Він є одним з найкращих гравців світу за потенціалом, але багато інших речей також мають значення. Наприклад, навколишнє середовище,

– зазначив Де Дзербі.

Зазначимо, що саме італійський тренер першим почав стабільно ставити в основний склад Михайла Мудрика в Шахтарі. При ньому тоді ще 20-річний українець за половину сезону зіграв 19 матчів, у яких забив 2 м'ячі та віддав 9 результативних передач.

Довідка. Наступний матч Челсі зіграє 4 лютого о 16:00 проти Вулверхемптона. Наразі клуб Михайла Мудрика посідає десяте місце в АПЛ та відстає від зони Ліги чемпіонів на 12 очок.