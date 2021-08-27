Тренер Антверпена пришел голышом на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы: фото

44-летний датский главный тренер бельгийского Антверпена Бриан Приске отличился необычной выходкой после выхода своего клуба в групповую стадию Лиги Европы.

Антверпен с огромным трудом прошел кипрский Омон (4:4 по сумме двух матчей, 3:2 по пенальти) в 4-м квалификационном раунде Лиги Европы.

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Сдержал обещание

Бриан пообещал своим футболистам, что, если его команда пробьется в групповой стадии Лиги Европы, он придет на послематчевую пресс-конференцию голым. Тренер сдержал свое обещание придя к журналистам без одежды, едва прикрыв нижнюю часть тела полотенцем.

"Подождите... Что здесь происходит?!", – прокомментировала фото Бриана пресс-служба клуба.