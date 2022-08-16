Рябоконь: Лучшая форма одежды для сейчас – камуфляж ВСУ

Александр Рябоконь не мог покинуть Украину после 24 февраля, ведь это сделать не позволяет возраст. Футбольному тренеру всего 58 лет. Наставник рассказал, что не имел никаких предложений от клубов, а его соглашение с черниговской Десной уже истекло.

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Пока у Рябоконя есть единый контракт и связывает он со службой в украинской армии. Еще один тренер взял оружие в руки.

Мой контракт истек летом, а фактически я прекратил работать с началом войны. Мой контракт – в ВСУ,

– ответил Рябоконь.

Уже бывший вождь Десны заверил, что сознательно выполняет свой долг, а лучшая форма одежды для каждого украинского мужчины сейчас – камуфляж ВСУ.

"Мне 58 с половиной лет – до 60 лет мужчины-украинцы должны оставаться в распоряжении Министерства обороны и быть готовы выполнить свой долг. Лучшая форма одежды для украинского мужчины сейчас – камуфляж ВСУ, а лучшее орудие труда – автомат для обороны Украины", – рассказал тренер.

"Вернидуб ответил на любые вопросы"

Рябоконь не забыл вспомнить пример Юрия Вернидуба, бросившего работу в молдавском Шерифе ради защиты родной страны.

Экс-наставник черниговского клуба назвал Вернидуба-старшего героем, который таким поступком ответил на все вопросы.

Юра Вернидуб – герой. Он ответил на любые вопросы, когда оставил команду после победы над Реалом, вернулся на родину и начал служить не просто в ТРО, а в ВСУ. То, что он объединяет службу в ВСУ с тренерской работой, это его личное дело и его непосредственных армейских руководителей. Для украинского футбола это хорошо, да и украинская армия никогда не останется без поддержки Вернидуба,

– добавил Рябоконь.

Что известно о тренерской карьере Александра Рябоконя