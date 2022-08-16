Рябоконь: Найкраща форма одягу для зараз – камуфляж ЗСУ

Олександру Рябоконь не міг покинути Україну після 24 лютого, адже це зробити не дозволяє вік. Футбольному тренеру лише 58 років. Наставник розповів, що не мав жодних пропозицій від клубів, а його угода з чернігівською Десною вже закінчилась.

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Наразі у Рябоконя є єдиний контракт і пов'язує він зі службою в українській армії. Ще один тренер взяв зброю до рук.

Мій контракт закінчився влітку, а фактично я припинив працювати з початком війни. Мій контракт – у ЗСУ,

– відповів Рябоконь.

Вже колишній керманич Десни запевнив, що свідомо виконує свій обов'язок, а найкраща форма одягу для кожного українського чоловіка зараз – камуфляж ЗСУ.

"Мені 58 з половиною років – до 60 років чоловіки-українці мають залишатися в розпорядженні Міністерства оборони й бути готовими виконати свій обов’язок. Найкраща форма одягу для українського чоловіка зараз – камуфляж ЗСУ, а найкраще знаряддя праці – автомат для оборони України", – розповів тренер.

"Вернидуб дав відповідь на будь-які запитання"

Рябоконь не забув пригадати приклад Юрія Вернидуба, який покинув роботу у молдовському Шерифі заради захисту рідної країни.

Екснаставник чернігівського клубу назвав Вернидуба-старшого героєм, який таким вчинком дав відповідь на усі запитання.

Юра Вернидуб – герой. Він дав відповідь на будь-які запитання, коли залишив команду після перемоги над Реалом, повернувся на батьківщину й почав служити не просто в ТрО, а в ЗСУ. Те, що він поєднує службу в ЗСУ з тренерською роботою, це його особиста справа та справа його безпосередніх армійських керівників. Для українського футболу це добре, та й українська армія ніколи не залишиться без підтримки Вернидуба,

– додав Рябоконь.

Що відомо про тренерську кар'єру Олександра Рябоконя