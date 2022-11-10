Тренажерный зал Зинченко украсил невероятный мурал Арсенала: видео шедевра

Александр Зинченко наконец-то вернулся в общую группу и провел свой первый матч за Арсенал после травмы. Украинский футболист решил не расставаться с "канонирами" даже дома.

Одна из лучших художниц Эмма Кенни разукрасила тренажерный зал в доме Александра Зинченко. За две недели работы стены украсил красивый мурал футболиста в футболке Арсенала на фоне домашнего стадиона "канониров" - "Эмирейтс".

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С клубом даже дома

Автор невероятного шедевра сняла как процесс работы, так и итоговый результат, превзошедший все ожидания.

Теперь Зинченко не будет расставаться с мечтательным клубом ни на секунду. Такие рисунки будут придавать только силам и мотивации работать Александру.

Мурал в тренажерном зале Зинченко: смотрите видео

Зинченко вернулся на футбольное поле в матче против Челси. В том же матче Арсенал праздновал минимальную победу 0:1. Александр провел на поле 78 минут.

В поединке Кубка английской лиги украинец отыграл всего 18 минут, ведь Микель Артета выпустил против Брайтона резервный состав. Команда Роберто Де Дзерби, бывшего наставника Шахтера, обыграла "канониров" со счетом 1:3.

Зинченко сменил МанСити на Арсенал в июле 2022-го. Александр подписал контракт с лондонским клубом до конца июня 2026 года. За новый клуб провел 8 матчей, в которых отличился дебютным ассистом.