Трех легкоатлетов из Украины отстранили от Олимпиады: они не выполнили требования допинг-тестов

Украина снова понесла потери на Олимпиаде в Токио. Сразу трех легкоатлетов отстранили от соревнований из-за невыполнения требований независимой организация по борьбе с допингом в легкой атлетике.

Перечеркнули мечты легкоатлетов

Под "сине-желтым" флагом не смогут выступить трое легкоатлетов – Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафета 4х400 метров). Всех отстранили от Олимпиады-2020.

Примечательно Нельзя говорить о дисквалификации, – пресс-аташе рассказал детали допинг-дела Елистратовой

Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила, что украинцев дисквалифицировали из-за допинг-дел.

Athletics Integrity Unit (AIU) – это независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике.

Согласно международным правилам во время отборов и перед стартом на соревнованиях каждый спортсмен должен предоставить AIU сразу несколько допинг -проб. А именно по три внесоревновательных допинг-пробы за определенное время. Украинские легкоатлеты не выполнили такие условия и понесли серьезное наказание.

Отметим, что Назар Коваленко, который специализируется на спортивной ходьбе, имеет негативный опыт. В прошлом его уже отстраняли от соревнований на три года. Причина – допинг.

Срок дисквалификации истек в 2020 году. Кроме этого, все результаты украинца с мая 2012 по 2015 год аннулировано.

Дисквалификация началась 9 марта 2017 года, а ее срок истек, пока инстанции выбирали окончательное решение для украинца.

Елистратову заподозрили в допинге

Первой в употреблении запрещенных веществ среди украинцев заподозрили титулованную триатлонистку Юлию Елистратову. Спортсменка должна была представлять Украину на Олимпиаде-2020 и должна была стартовать на соревнованиях 27 июля.

По сообщениям СМИ, причиной отстранения Елистратовой является допинг – эритропоэтин (EPO). Муж спортсменки убеждал, что Юлия не употребляла допинг. Положительный тест мог быть вызван прививкой от коронавируса, которую украинка сделала накануне допинг-теста.