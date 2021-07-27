За 4 дня до положительной пробы Юле сделали прививку от COVID-19

Муж Елистратовой рассказал, что для них стало шоком отстранение триатлонистки. Он подтвердил, что Юлия получила положительный результат на допинг.

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"Для нас это шок. Мы сами не можем понять, как так получилось. Юля столько лет уже в пуле, постоянно сдает пробы, в том числе и на паспорт крови. И вдруг такое известие. Юля готовилась к старту на Олимпиаде 28 июля, а 26-го вечером ей пришло письмо о положительной пробе. Сейчас она еще в Токио", – сказал Турбаевский.

Муж спортсменки убеждает, что Юлия не употребляла допинг. В качестве подтверждения он говорит, что для этого банально не было времени.

Юля в тот период делала пять стартов подряд, пробу взяли на четвертом. Даже если бы мы сошли с ума и вдруг захотели использовать ЭПО, это некогда было сделать – сплошные соревнования. Ты либо сдаешь соревновательный контроль, либо к тебе приезжают домой,

– отметил муж Елистратовой.

По информации СМИ, причиной отстранения Елистратовой является допинг – эритропоэтин (EPO).

Турбаевский заявил, что перед тем, как Юля сдала допинг-тест, ей сделали прививку от COVID-19.

"ЭПО – это всегда инъекция. Но за четыре дня до той пробы Юле сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может быть, она дала ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали через два дня после первой? Если нашли ЭПО тогда, по идее должны были найти и второй раз, он же не мог никуда деться. В общем, пока вопросов очень много. И ответов на них у нас пока нет", – резюмировал Турбаевский.

Елистратова должна была стартовать на Играх в Токио 27 июля. Спортсменка еще может оспорить результат теста, но на Олимпиаде точно не выступит.