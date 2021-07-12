Щемящий момент: травмированный Спинаццола первый получил медаль победителя Евро-2020

Сборная Италии стала победителем Евро-2020. Первым медаль победителя получил травмированный Леонардо Спинаццола.

Спинаццола был главным защитником в сборной Италии на Евро-2020. Пока не получил травму в четвертьфинале в игре против Бельгии. Он покинул поле на носилках, а медики у него диагностировали разрыв левого ахиллова сухожилия. Таким образом игрок может пропустить год.

Сборная Италии посвятила победу в полуфинале над Испанией именно Спинаццола. И пригласила его на финал в Лондон.

К теме Все дороги ведут в Рим: Италия ошеломила Англию в финале Евро-2020, выиграв по пенальти

Спинаццола с гипсом на ноге прибыл на финальный матч. И после победы сборной Италии в этом матче, вместе с ней отпраздновал победу на поле. Передвигался он там на костылях.

И именно Спинаццола первым отправился получать медаль победителя Евро-2020. Команда доверила ему такую честь.