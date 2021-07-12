Спінаццола був головним захисником в збірній Італії на Євро-2020. Аж поки не отримав травму в чвертьфіналі у грі проти Бельгії. Він покинув поле на ношах, а медики у нього діагностували розрив лівого ахіллового сухожилля. Таким чином гравець може пропустити рік.

Збірна Італії присвятила перемогу у півфіналі над Іспанією саме Спінаццолі. І запросила його на фінал до Лондона.

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Спінаццола з гіпсом на нозі прибув на фінальний матч. І після перемоги збірної Італії у цьому матчі, разом з нею відсвяткував перемогу на полі. Пересувався він там на милицях.

І саме Спінаццола першим відправився отримувати медаль переможця Євро-2020. Команда довірила йому таку честь.