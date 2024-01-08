В СМИ назвали срок возвращения Зинченко на поле: Арсенал без украинца проиграл 2 из 2-х матчей

У Лондонского Арсенала очень много времени для подготовки к следующему матчу. У "канониров" есть целых 13 дней до ближайшего поединка в рамках АПЛ против Кристал Пелес.

7 января подопечные Микеля Артеты перед собственными болельщиками вылетели из Кубка Англии. В третьем круге "канониры" проиграли Ливерпулю (автогол Кивера и гол Диаса) 0:2, хотя "мерсисайдцы" довольно долго даже не могли попасть в рамку ворот лондонского соперника.

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Большой перерыв в пользу украинца

Участия в этом матче не принимал Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы, которую получил перед игрой против Фулхэма. Через нее украинец пропустил уже два поединка "канониров". В обоих лондонцы проиграли.

Следующий матч лондонского клуба состоится 20 января, когда Арсенал будет принимать дома Кристал Пелес в рамках 21-го тура АПЛ сезона-2023/2024 (начало в 14:30 по киевскому времени).

Поэтому у футболистов Артеты очень много времени на подготовку, а у Зинченко на восстановление и возвращение в общую группу.

По информации британского издания, Зинченко будет готов к матчу против Кристал Пелес.

Ведь лондонской команде нужно вернуть себе победное шествие. Из-за неудачных последних результатов "канониры" упали на 4-е место в турнирной таблице английского первенства, пропустив мимо Астон Виллу и МанСити, увеличив отставание от лидера чемпионата Ливерпуля (до 5 баллов).

После 20 туров у Арсенала 40 очков.

Будущий соперник "канониров" идет лишь на 14-м месте в АПЛ (21 набранный пункт).

Александру нужно вернуться на поле и исправить свой авторитет в глазах болельщиков, которые в этом сезоне очень часто критикуют украинца в провальной игре.

В этом сезоне-2023/2024 Зинченко принял участие в 24 матчах Арсенала (забил гол и отдал ассист). Однако игра украинского футболиста в сезоне вообще не впечатляет, а наоборот – разочаровывает, если учитывать ту игру, которую демонстрировал Александр, когда только перебрался в Лондон.