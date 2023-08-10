Лунина не видят в основе: Реал определился со звездными кандидатами на замену Куртуа
Источник:Marca
Бельгиец рискует пропустить весь следующий сезон из-за серьезной травмы. Мадридцы желают поскорее найти замену Тибо и не считают украинца достойной ему заменой.
В преддверии старта сезона 2023-2024 у Реала возникли серьезные проблемы на вратарской позиции. Травму крестообразных связок получил Тибо Куртуа.
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Есть большая вероятность того, что бельгиец упустит следующий год. Шанс проявить себя в Реале у украинца Андрея Лунина, который в последние сезоны был дублером Куртуа.
Впрочем, испанские СМИ уверяют, что мадридцы вышли на трансферный рынок и срочно ищут голкипера именно под основу. Источники сообщают о шести кандидатах взамен Тибо:
- Давид Де Хеа, ставший свободным агентом после ухода из Манчестер Юнайтед
- Ясин Буну – герой Марокко на ЧМ-2022 и вратарь Севильи
- Кепа Аррисабалага – основной кипер Челси и самый дорогой вратарь в истории
- Кейлор Навас, который уже выступал в Реале с 2014 по 2019 годы и сейчас является вторым кипером ПСЖ
- Гиорги Мамардашвили – основной вратарь Валенсии и сборной Грузии
- Доминик Ливакович – кипер Динамо Загреб, зажегший на ЧМ-2022
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При всех этих вариантах Лунин должен остаться в статусе дублера. К тому же контракт 24-летнего украинца с Реалом истекает в конце сезон 2023-2024 и стороны пока не намерены его продлевать.
Напомним, что Тибо Куртуа перебрался в Реал в 2018 году и стал основным. За пять сезонов на "Сантьяго Бернабеу" бельгиец провел 230 матчей, оформив 91 клиншит. Вратарь помог "бланкос" дважды стать чемпионом Испании и выиграть Лигу чемпионов в 2022-м.