Динамо пролило свет о травме Бойко на фоне слухов о разрыве "крестов"

Киевское Динамо прибыло в Краков, где примет французский Ренн в 4 туре группового раунда Лиги Европы. Вместе с командой в Польшу приехал травмированный Денис Бойко.

Опытный голкипер стал номер один в рамке ворот Динамо после травмы Георгия Бущана. Однако повреждение постигло и Дениса Бойко.

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Динамо опровергло информацию

34-летний вратарь травмировался в конце первого тайма в матче УПЛ против львовского Движения. Бойко неудачно приземлился на ногу и после помощи медиков ушел с командой на 15-минутный перерыв. После отдыха Денис продолжил поединок, но провел во втором тайме всего 7 минут. После чего попросил замену.

Вместо него в раме ворот стал молодой Руслан Нещерет.

Еще во время поединка прогнозировали серьезность травмы голкипера. Намекали на разрыв "крестов", это ужасная травма для футболиста, которая покидает его вне поля минимум на полгода. Именно такое повреждение Николай Шапаренко получил во встрече Лиги Европы против турецкого Фенербахче и прооперирован в испанской Барселоне.

СМИ сообщали о разрыве "крестов"

По информации Динамо Киев Inside, Бойко тоже понадобится операция, которую сделают в Испании.

На фоне всех этих слухов с заявлением выступило Динамо. Киевляне решили пролить свет на информацию о травме голкипера.

Официальный сайт "бело-синих" сообщил, что 12 октября Бойко ждет обследование и вердикт врачей.

После этой травмы у Динамо остался только один голкипер с опытом выступлений в главной команде – Руслан Нещерет.

В новом сезоне-2022/2023 Бойко провел за киевлян 5 матчей, в которых пропустил 3 гола и еще в 3 поединках отыграл на ноль.