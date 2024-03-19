В сборной раскрыли детали травмы Цыганкова: каковы шансы Виктора помочь Украине в важной игре

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку в Испании к матчу против Боснии и Герцеговины. Больше всего всех волнует вопрос о травме Виктора Цыганкова, с которым он приехал в расположение национальной команды.

Правый вингер получил повреждение в матче Жироны против Осасуны. Виктор отдал голевую передачу, но покинул поле по ходу второго тайма. Сразу после замены на колено Цыганкова наложили повязку со льдом.

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Слова врача вселяют надежду

Поединок против Хетафе украинец пропустил и отправился в расположение сборной Украины, где должно стать известно, сможет ли Цыганков принять участие в ближайшем матче "сине-желтых".

Как сообщила пресс-служба УАФ, у одного из лидеров Жироны повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава. Сейчас футболист тренируется индивидуально.

Главный врач украинской сборной Роман Жолобайлюк рассказал, что есть положительная динамика в восстановлении Виктора, которая надежду на то, что Цыганков поможет команде в важном полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Встреча состоится 21 марта в 21:45 (по Киеву) в Зенице (на поле боснийцев). Победитель этого выйдет на триумфатора другого полуфинала плей-офф Израиль – Исландия. Финал плей-офф запланирован на 26 марта.

Ранее главный тренер сборной Сергей Ребров уверял, что все зависит от восстановления Виктора. Также наставник отметил важность Цыганкова в национальной команде, но заявил, что в его обойме еще много игроков, которые могут заменить жирондинца на футбольном поле.