В пятницу, 8 декабря, Днепр-1 сыграет на выезде против житомирского Полесья. У обеих команд есть шанс завершить осеннюю часть чемпионата на первом месте турнирной таблицы.

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Переполненный лазарет Днепра-1

В преддверии важного поединка тяжелую травму получил вингер днепрян Богдан Леднев. По информации ТаТоТаке, 25-летний футболист получил повреждение на тренировке.

Предварительный диагноз – перелом малой берцовой кости. Богдану понадобится операция в Германии, которую проведут в Мюнхене. По оптимистическим прогнозам Леднев восстановится до апреля следующего года.

Напомним, что Богдан Леднев в августе 2023 пополнил состав Днепра-1. "Спортклубовцы" заплатили Динамо за трансфер вингера 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Леднев сыграл за Днепр-1 20 матчей, в которых забил 4 мяча.

Отметим, что в преддверии поединка с Полесьем у днепрян непростая ситуация с кадрами. Из-за травм не сыграют: Богдан Леднев, Александр Филиппов, Игорь Когут, Максим Третьяков.