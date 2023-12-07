У п'ятницю, 8 грудня, Дніпро-1 зіграє на виїзді проти житомирського Полісся. Обидві команди мають шанс завершити осінню частину чемпіонату на першому місці турнірної таблиці.

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Переповнений лазарет Дніпра-1

Напередодні важливого поєдинку важку травму отримав вінгер дніпрян Богдан Лєднєв. За інформацією ТаТоТаке, 25-річний футболіст отримав пошкодження на тренуванні.

Попередній діагноз – перелом малої гомілкової кістки. Богдану знадобиться операція в Німеччині, яку проведуть в Мюнхені. За оптимістичними прогнозами Лєднєв відновиться до квітня наступного року.

Нагадаємо, що Богдан Лєднєв у серпні 2023 року поповнив склад Дніпра-1. "Спортклубівці" заплатили Динамо за трансфер вінгера 500 тисяч євро.

В нинішньому сезоні Лєднєв зіграв за Дніпро-1 20 матчів, у яких забив 4 м'ячі.

Зазначимо, що напередодні поєдинку з Поліссям у дніпрян непроста ситуація з кадрами. Через травми не зіграють: Богдан Лєднєв, Олександр Філіппов, Ігор Когут, Максим Третьяков.