Травма Артема Беседина на Евро-2020: врач сборной Украины поставил диагноз

Нападающий сборной Украины Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020. Форвард киевского Динамо досрочно покинул расположение сборной Украины из-за тяжелой травмы в матче против Швеции.

Беседин получил травму в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной. Артем не смог продолжить игру после того, как Маркус Даниэльсон прямой ногой "въехал" в колено нашего игрока.

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Беседин покинул поле с помощью медиков, а Даниэльсон получил удаление.

Что известно о травме Беседина

Первичное обследование главным врачом сборной Украины Артуром Глущенко показало повреждение сразу нескольких мышц ноги.

Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок. В сборной Украины заявили, что более точный диагноз Беседину можно поставить после проведения МРТ.

Из-за травмы Беседин вернулся в Киев для обследования и лечения в Динамо.

Обычно из-за таких травм футболисты пропускают 6-9 месяцев.

Даниэльсон извинился

Защитник сборной Швеции Даниэльсон сообщил, что разговаривал с Бесединым. Об этом сообщает Aftonbladet.

"Я видел повтор эпизода на фото, и это выглядит совсем не хорошо. Его колено согнулось в обратную сторону. Судьи использовали VAR и пришли к выводу, что там была красная карточка – вероятно, так и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым.

У меня не было намерения причинить вред. Я сказал ему это, и надеюсь, он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан переводил – все выглядело так, будто он принял мои извинения", – сказал Даниэльсон.

Сообщается, что швед извинился у Беседина в раздевалке после матча.