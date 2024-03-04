Трансляция боя Джошуа – Нганну для украинцев будет платной: стоимость неприятно удивляет

Посмотреть поединок между звездой хевивейта Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну можно будет за 20 долларов. Для многих украинцев это сумма, с которой жалко расставаться ради просмотра одного боксерского шоу.

8 марта в саудовском Эр-Рияде бывший обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Ожидается, что победитель боя между Джошуа и Нганну встретится с абсолютным чемпионом мира, который определится в поединке Усик – Фьюри.

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Посмотреть бой Джошуа – Нганну можно будет за 766 гривен

Начало боев андеркарда запланировано на 18:00 по киевскому времени. Бой между Джошуа и Нганну начнется не раньше 00:30 в ночь с пятницы на субботу.

Бой на территории Украины будет транслировать платформа DAZN. Стоимость PPV составит 20 долларов в гривневом эквиваленте, что составляет около 766 гривен.

Отметим, что Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.

Единственный боксерский поединок бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.