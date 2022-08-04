Международный олимпийский комитет предоставил международным спортивным федерациям возможность самостоятельно устанавливать правила для допуска на соревнования трансгендерных людей.

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World Athletics, Международный союз велосипедистов (UCI) и World Triathlon заявили в январе, что не поддерживают это решение. Свою позицию они объяснили необходимостью контролировать уровень тестостерона в организме трансгендерных спортсменов для сохранения справедливой конкуренции в женских турнирах.

Решение World Triathlon

Руководящий орган будет контролировать уровень тестостерона в организме трансгендерных спортсменок, желающих соперничать на женских турнирах. Низкий уровень тестостерона в их организме должен сохраняться не менее двух лет.

К тому же спортсмены, желающие перейти в женский спорт, должны сдержать обязательное перерыв в четыре года с момента, когда они в последний раз соревновались на мужских турнирах.

Исполнительный комитет World Triathlon голосованием большинства членов проголосовал за введение новых правил в течение 30 дней.

Мы изучаем этот вопрос более года, прислушиваемся к мнению всех заинтересованных сторон в союзе. Могу только поблагодарить все комитеты и комиссии за подробную работу, которую они провели для информирования об этой политике. Мы небольшая международная федерация, но у нашей ДНК всегда была инклюзивность и гендерный баланс. Политика, которую мы только что утвердили, показывает, что мы отдаем приоритет принципу справедливости, но демонстрируем инклюзивность,

– сказала президент Международного союза триатлона Марисоль Касадо.

Кстати говоря. В июне Международная федерация водных видов спорта (FINA) ввела новую гендерную политику допуска на свои турниры. FINA ограничила участие в соревнованиях для трансгендерных и интерсекс-смпортсменок, прошедших мужской пубертатный период.