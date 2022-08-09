Возвращение "Терминатора": Заря объявила о подписании форварда Динамо

Луганский клуб усилил линию атаки, подписав Назария Русина. Игрок уже выступал за Зарю в 2019 году, а его последним клубом стал Днепр-1.

Футбольный клуб Заря продолжает работать на трансферном рынке в поисках возможного усиления в условиях войны. Команда уже стартовала в Лиге Конференций, где в первом поединке минимально одолела румынскую Університатю.

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В преддверии ответного матча луганчане решили усилить атаку. Официальный сайт клуба сообщил о возвращении форварда Назария Русина. Заря подписала с игроком контракт на три года.

Что интересно, пресс-служба клуба нестандартно подошла к презентации Назария. Нападающего Русина изобразили в виде Терминатора с фирменной подписью "I'll be back".



Назарий Русин – игрок Зари / сайт Зари

Кто такой Назарий Русин

Назарию 23 года и он является воспитанником львовского футбола, однако первым его профессиональным клубом стало Динамо. В 2019 году футболист играл уже за Зарю на правах аренды, забив 7 голов в 17 матчах.

Ответный матч Университатя – Заря состоится 11 августа в румынском городе Крайова. Начало – в 20:30 по киевскому времени

Последним клубом игрока был Днепр-1, за который в прошлом сезоне он забил два гола в 10 играх. Зимой Назарий перешел в Черноморец, однако из-за войны против россии так и не сыграл за одесситов.