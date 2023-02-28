Шахтер близок к подписанию двух игроков: один может заменить Мудрика
Источник:Вацко Live
Донецкий Шахтер продолжает искать усиление на трансферном рынке. "Горняки" усиленно взялись за левый фланг.
Как сообщил Виктор Вацко, донецкий клуб интересуется двумя футболистами. Оба играют на левом фланге. "Горняки" находятся в шаге от трансфера левого защитника, который родом из Бразилии. Однако известный комментатор не стал называть его фамилию.
Следует узнать После сумасшедшей расточительности на рынке: Челси укажет "на выход" двум футболистам
Возможно усиление левого фланга
Также Вацко не открыл имя еще одного игрока, который в ближайшее время может одеть футболку Шахтера.
Также Шахтер близок на расстоянии медосмотра до трансфера 18-летнего левого вингера. "Не бразилец. Из страны, где многие из нас не знали, что там в футбол играют. Забыл... Таджикистан или Туркменистан,
– сказал Вацко.
На позиции левого защитника в донецком клубе выступают Виктор Корниенко и Богдан Михайличенко. На левом фланге, но уже в атаке играют Дмитрий Топалов, Иван Петряк, а также привлекают Криськива.
Напомним, что Шахтер продолжает борьбу сразу на двух фронтах – в УПЛ и Лиге Европы. Недавно "горняки" выбили из 1/16 финала ЛЕ французский Ренн и пробились в следующую стадию, где сыграют против Фейенорда.Обратите внимание! 28 февраля Шахтер сыграет в перенесенном матче 9-го тура первого круга УПЛ против Миная во Львове. 5 марта состоится поединок против Металлиста 1925 года, а уже 9 марта в рамках первой встречи 1/8 финала ЛЕ против Фейенорда.
Поэтому Игорю Йовичевичу нужна конкуренция и конкурентоспособная замена на каждую позицию из-за плотного графика матчей.
Сейчас в лазарете команды находятся три футболиста: Марьян Швед, Олег Очеретько и Дмитрий Крыськив. Последнего называют заменой Михаила Мудрика, в январе 2023 года перебравшегося в лондонское Челси.
Отметим, что 31 января 2023 года Шахтер подписал 23-летнего венесуэльского нападающего Кевина Келси. Форвард подписал контракт до конца 2027 года.