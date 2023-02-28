Как сообщил Виктор Вацко, донецкий клуб интересуется двумя футболистами. Оба играют на левом фланге. "Горняки" находятся в шаге от трансфера левого защитника, который родом из Бразилии. Однако известный комментатор не стал называть его фамилию.

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Возможно усиление левого фланга

Также Вацко не открыл имя еще одного игрока, который в ближайшее время может одеть футболку Шахтера.

Также Шахтер близок на расстоянии медосмотра до трансфера 18-летнего левого вингера. "Не бразилец. Из страны, где многие из нас не знали, что там в футбол играют. Забыл... Таджикистан или Туркменистан,

– сказал Вацко.

На позиции левого защитника в донецком клубе выступают Виктор Корниенко и Богдан Михайличенко. На левом фланге, но уже в атаке играют Дмитрий Топалов, Иван Петряк, а также привлекают Криськива.

Напомним, что Шахтер продолжает борьбу сразу на двух фронтах – в УПЛ и Лиге Европы. Недавно "горняки" выбили из 1/16 финала ЛЕ французский Ренн и пробились в следующую стадию, где сыграют против Фейенорда.

Обратите внимание! 28 февраля Шахтер сыграет в перенесенном матче 9-го тура первого круга УПЛ против Миная во Львове. 5 марта состоится поединок против Металлиста 1925 года, а уже 9 марта в рамках первой встречи 1/8 финала ЛЕ против Фейенорда.

Поэтому Игорю Йовичевичу нужна конкуренция и конкурентоспособная замена на каждую позицию из-за плотного графика матчей.

Сейчас в лазарете команды находятся три футболиста: Марьян Швед, Олег Очеретько и Дмитрий Крыськив. Последнего называют заменой Михаила Мудрика, в январе 2023 года перебравшегося в лондонское Челси.

Отметим, что 31 января 2023 года Шахтер подписал 23-летнего венесуэльского нападающего Кевина Келси. Форвард подписал контракт до конца 2027 года.