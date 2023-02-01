Рекорды Шахтера и Динамо: в какие топовые чемпионаты перешли украинцы в январе 2023 года

Почти у большинства топовых чемпионатов закрылось зимнее трансферное окно. И многие украинцы сменили клубы. О том, где они продолжат карьеру – в материале сайта 24 канала.

По данным портала Transfermarkt, во время зимнего трансферного окна 2023 года сразу 28 украинских футболистов официально сменили клуб. Но поскольку трансферное окно в Украине еще открыто (вплоть до 1 марта), таких переходов будет значительно больше. Но в Англии, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Шотландии, Бельгии и Дании трансферное окно уже закрыто.

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Предлагаем список украинцев, которые перебрались в топовые чемпионаты во время зимнего трансферного окна 2023 года.

Михаил Мудрик

Первым в списке будет Михаил Мудрик. 15 января он официально стал игроком английского Челси. Хотя мог оказаться в другой лондонской команде – Арсенале. Но "синие" согласились заплатить донецкому Шахтеру за него не только 70 миллионов евро, но еще и 30 миллионов в виде разных бонусов.

Этот трансфер стал рекордным – и как самая дорогая продажа игрока Шахтером, и как самый дорогой переход украинца. До этого рекорд удерживал Андрей Шевченко, перешедший в тот же Челси.

Илья Забарный

Защитник Динамо Илья Забарный перешел в последний день трансферного окна. Хотя до этого почти не было разговоров о том, что он покинет клуб. Но английский Борнмут согласился заплатить за его трансфер. Сколько именно – официально не сообщают. По разным данным, сумма составляет около 27 миллионов евро и бонусы, а также процент от следующего трансфера игрока.

Таким образом, трансфер Забарного – самый дорогой в истории Динамо. До этого рекорд удерживал Андрей Ярмоленко, проданный за 25 миллионов евро.

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Виктор Цыганков

Еще одна потеря для Динамо – вингер Виктор Цыганков. Он решил не продлевать соглашение с киевлянами, которое истекало летом 2023 года. Так что Динамо оказалось в ситуации, когда можно было или сейчас продать игрока, чтобы получить хоть какие-то деньги, или летом потерять его бесплатно. В Динамо согласились на первый вариант. И получили от испанской Жироны 5 миллионов евро и 50% возможного дальнейшего трансфера игрока.

Эдуард Соболь

Сменил клуб в январе 2023 года и защитник Эдуард Соболь. Утратив место в старте бельгийского Брюгге, игрок согласился на переход во французский Страсбург. Заплатили за него 2,5 миллиона евро.

Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский тоже перебрался в чемпионат Франции. До конца сезона он будет защищать цвета Марселя, перейдя туда на правах аренды из итальянской Аталанты. При этом в контракте предусмотрено, что Марсель должен будет выкупить контракт Малиновского по истечении срока аренды.

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Что касается других интересных трансферов, то сюда следует включить переход Сергея Кривцова в американский Интер Майами, Артема Громова в кипрский АЕК Ларнака (именно против этой команды второй раз в сезоне сыграет бывший клуб игрока Днепр-1 в плей-офф Лиги конференций). Продолжит карьеру на Кипре и нападающий Артем Беседин, отправившийся туда в аренду из Динамо.