Очень интересные слухи: директор Днепра-1 рассказал о возможности перехода Пихаленка в Европу

Уже 1 января 2024 года в европейском футболе открывается трансферное окно. Оно может стать очень интересным для украинских болельщиков, ведь многие наши футболисты продемонстрировали высокий уровень игры в первой половине сезона и могут пойти на повышение.

Одним из украинских игроков, кто уже в ближайшее время может продолжить свою карьеру в зарубежном чемпионате, называют лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года, поэтому сейчас оптимальный вариант, чтобы получить за его переход существенную компенсацию.

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Будущее Пихаленка

Коммерческий директор Днепра-1 Александр Фридман поделился своим мнением относительно будущего украинского полузащитника. Он заявил, что клуб будет готов отпустить Пихаленка, если будет достойное предложение:

Пихаленку – 26 лет, и у него, безусловно, есть желание поиграть за границей. У нас с ним действующий контракт еще полтора года. Если летом поступит по нему хорошее предложение, мы его отпустим. Это касается и Гуцуляка и Сватка. Если будут хорошие предложения, конечно, мы их будем отпускать.

Фридман также рассказал о возможности перехода уже в ближайшее трансферное окно и признался, есть ли сейчас конкретные варианты продолжения карьеры для Пихальонка в европейском чемпионате.

"Интерес от западных клубов? Нет, нет. На уровне слухов есть информация, что якобы Жирона к нему присматривается. Но трансферное окно сейчас только открылось, поэтому увидим. Вероятность того, что Пихаленок останется до лета? Если не будет хороших предложений, то да , он останется", – сказал Фридман.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Александр Пихаленок провел 23 матча за Днепр-1 во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов. Он играет за днепровский куб с октября 2020 года.

. Днепр-1 проведет свой следующий официальный матч в УПЛ против Миная. Чемпионат возобновится в конце февраля, сейчас подопечные Максимова занимают второе место в турнирной таблице.