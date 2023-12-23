Одним з українських гравців, хто вже найближчим часом може продовжити свою кар'єру в закордонному чемпіонаті, називають лідера Дніпра-1 Олександра Піхальонка. Його контракт із клубом закінчується 30 червня 2025 року, то ж зараз оптимальний варіант, щоб отримати за його перехід суттєву компенсацію.

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Майбутнє Піхальонка

Комерційний директор Дніпра-1 Олександр Фрідман поділився своїми думками стосовно майбутнього українського півзахисника. Він заявив, що клуб буде готовий відпустити Піхальонка, якщо буде гідна пропозиція:

Піхальонку – 26 років, і в нього, безумовно, є бажання пограти за кордоном. У нас із ним чинний контракт – ще півтора року. Якщо влітку надійде по ньому гарна пропозиція, ми його відпустимо. Це стосується і Гуцуляка, і Сватка. Якщо будуть хороші пропозиції, звичайно ж, ми їх будемо відпускати.

Фрідман також розповів про можливість переходу вже в найближче трансферне вікно, та зізнався, чи є зараз конкретні варіанти продовження кар'єри для Піхальонка в європейському чемпіонаті.

"Інтерес від західних клубів? Ні, нема. На рівні чуток є інформація, що нібито Жирона до нього придивляється. Але трансферне вікно зараз тільки відкрилося, тож побачимо. Ймовірність того, що Піхальонок залишиться до літа? Якщо не буде хороших пропозицій, то так, він залишиться", – сказав Фрідман.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Олександр Піхальонок провів 23 матчі за Дніпро-1 у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 5 асистів. Він грає за дніпровський куб з жовтня 2020 року.

Довідка. Дніпро-1 проведе свій наступний офіційний матч в УПЛ проти Миная. Чемпіонат поновиться наприкінці лютого, наразі підопічні Максимова посідають друге місце в турнірній таблиці.