Жирона или новый вызов: украинский лидер определился со своим будущим

В этом сезоне Жирона шокировала весь футбольный мир своей игрой. Команда которая боролась за выживание заняла 3 место в Ла Лиге, а одним из создателей успеха "бело-красных" стал украинский футболист Виктор Цыганков.

По данным Transfermarkt в сезоне 2023/2024 украинский футболист провел 30 матчей в испанском чемпионате, 4 в кубке Короля. На счету игрока 8 голов и 7 ассистов.

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Украинский лидер в Жироне

Хорошая игра Виктора Цыганкова за "бело-красных" привлекла внимание многих топ клубов Европы. Среди них такие как Милан, Арсенал Лондон, Манчестер Сити и Барселона. Была информация, что со своим будущим украинец определится после Евро-2024. Также ходят слухи, что Виктор намерен продолжить дальше играть за Жирону.

Также в клубе нашли замену на случай, если Цыганков захочет покинуть клуб, но трансфер вингера Лусиано Родригеса сорвался из-за его агентов, которые хотели получить больше комиссионных, чем ожидалось. Поэтому украинский вингер безальтернативный игрок в составе Жироны.

Цыганков в огне

В январе 2023 года украинец перешел в Жирону из киевского Динамо, сумма трансфера составила 5 миллионов евро, а контракт рассчитан на 4,5 года.

Лучшим дуэтом по показателю количества ожидаемых ассистистов признали Виктора Цыганкова и Артема Довбыка – 0,15 за 90 минут.

Сообщают, что некоторые клубы из АПЛ, Ла Лиги и Серии А следят за украинцем и готовы выложить нужную сумму, которая удовлетворит Жирону.

На Евро-2024 футболист сборной Украины провел на поле 63 минуты в матче со сборной Румынии.