Мудрика сравнили со 100-миллионным трансфером МЮ: сколько Шахтер хочет за своего бриллианта

Все больше слухов появляется вокруг возможного трансфера Михаила Мудрика в один из топовых клубов Европы. Донецкий Шахтер решил расставить все точки над "і" в вопросе трансферной стоимости футболиста.

Помощник директора по футболу Шахтера Карло Николини назвал, во сколько европейским клубам обойдется трансфер забивного левого вингера. По словам представителя "горняков", итальянские клубы делают предложения по Мудрику, но их предложения слишком низки, чтобы отдать Михаила так дешево.

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Николини: Мы не будем вести переговоры вокруг такой суммы

Поэтому за стол переговоров Шахтер с клубами Италии даже не садились. Николини подтвердил интерес к Англии, Испании и Франции. Карло поставил Мудрика в один ряд с лучшими левыми вингерами мира – Мбаппе, Винисиусом и Леау.

В донецком клубе намекнули, что цена на Мудрика может равняться трансферу Антони в МЮ. Напомним, что "красные дьяволы" заплатили за футболиста 100 миллионов.

Хватит ли 40 миллионов, чтобы его купить? Мы не будем вести переговоры вокруг такой суммы. Даже если будет 50 миллионов, мы не позвоним президенту, чтобы поведать о предложении. Мы ценим Мудрика больше, чем Антони из Манчестера Юнайтеда, за которого заплатили 100 миллионов. Интерес со стороны Арсенала и Манчестер Сити? Это две команды, проявившие интерес к игроку. Но есть и другие клубы, способные сделать такой трансфер,

– рассказал помощник директора по футболу.

Однако Николини заверил, что "горняки" не хотят требовать от покупателей нереальных сумм за Мудрика. Хотя Михаил является ключевой фигурой в игре донецкого клуба.