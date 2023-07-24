Деньги или любовь к собакам: трансфер игрока Ливерпуля на грани срыва из-за закона о животных

Клубы из Саудовской Аравии продолжают взрывать трансферный рынок громкими переходами звезд футбола. Очередным игроком в списке может стать полузащитник Ливерпуля Фабиньо.

Бразильский футболист уже договорился о личном контракте на 3 года с Аль-Иттихадом, за каждый из которых Фабиньо получит 25 миллионов евро. Однако возникли трудности с переходом через законодательство Саудовской Аравии в отношении животных.

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Бразилец не собирается покидать своих любимцев

Причиной срыва трансфера может стать запрет на ввоз собак в арабскую страну. Фабиньо имеет двух французских бульдогов, а эта порода считается опасной и агрессивной в Саудовской Аравии. Исключение для въезда делают только для собак-компаньонов слабовидящих.

Сообщается, что игрок находится в Англии и ждет решения ситуации со своими собаками и не собирается подписывать контракт, если ему не разрешат взять в новую для себя страну и домашних любимцев. Также есть информация, что недавно один переход в аравийский клуб сорвался по той же причине.

. Ливерпуль также договорился о трансфере с Аль-Иттихадом и должен получить за бразильца 45 миллионов евро. Саудовский клуб летом уже подписал Карима Бензема, Н'голо Канте и Жоту.

За ситуацией внимательно следит Бавария и может пользоваться моментом, чтобы перехватить опорного полузащитника сборной Бразилии.