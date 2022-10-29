Маркевич дал совет Довбику и назвал страну, где заиграет нападающий сборной Украины

Артём Довбик продолжает показывать результативную игру и привлекать внимание топовых клубов Европы. Нападающий Днепра-1 получил совет от бывшего наставника днепровского клуба Мирона Маркевича.

Через тренерскую руку Мирона Маркевича прошли немало молодых футболистов. Именно под его руководством Артем Довбик впервые присоединился к главной команде тогда просто Днепра.

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Мирон Маркевич: В Италию ему можно идти спокойно

Легендарный наставник выделил фактурность и способности Артема. Но не стал сразу бросать форварда в бой, ведь с Довбиком нужно еще поработать.

Маркевич-старший вспомнил, как Артём уехал с командой на сборы в Нидерланды. После чего попросил Дмитрия Михайленко, тогда возглавлявшего молодежную команду Днепра U-21, индивидуально позаниматься с Довбиком.

Мирон Маркевич работал с Днепром с конца мая 2014 по конец июня 2016-го. Провел во главе команды 91 матч.

Бывший наставник днепрян уверен, что Артему нужно ехать играть в зарубежный чемпионат. Маркевич назвал одну из причин – прогрессировать в игре. Мирон Богданович уверен, что форварда днепровского клуба заиграл бы в Италии.

Ему нужно ехать. Играть в команде, где партнеры более высокого уровня, чтобы добавлять. В последнее время я не следил за тем, какие клубы претендуют на Довбика. Мне кажется, что в Италию ему можно идти спокойно,

– ответил Мирон Маркевич.

Артём уже имеет опыт выступлений за границей. Ранее поиграл в чемпионатах Молдовы и Дании. За главную команду из Днепра провел 60 поединков, в которых наколотил 34 гола и сделал 10 ассистов. Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2023 года.