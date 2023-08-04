Цыганков уже накрывает на стол: Довбик прилетел в Испанию для медосмотра в Жироне

Похоже, что ответный матч против греческого Панатинаикоса стал последним для Артема Довбика в футболке Днепра-1. Нападающий уже отправился в Испанию, а точнее уже привыкает к жаркому климату.

Трансферная сага с переходом Артем Довбик в Жирону доходит до успешного финала. Футболист Днепра-1 вместе с агентом Алексеем Люндовским уже прилетел в Испанию, где пройдет медицинское освидетельствование, чтобы подписать официальный контракт с каталонским клубом.

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Довбику осталось пройти традиционные процедуры перед заключением соглашения с "красно-белыми".

Уж очень близко,

– подытожил свой инсайд журналист.

3 августа коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман подтвердил переход Артем в испанский клуб, намекнув, что трансфер следует ожидать в ближайшие дни.

Интересно, что перед стартом сезона Довбик подписал новый контракт с Днепром-1, чтобы отблагодарить клуб за поддержку и сотрудничество. Теперь украинский клуб заработает на трансфере своего лидера, а не отпустит Артема бесплатно свободным агентом.

Раньше даже была информация, сколько Жирона отдаст за Довбика. Клуб Ла Лиги заплатит за Артема 7 миллионов евро, но только половина этой суммы достанется вицечемпионам УПЛ-2022/2023. 3,5 миллиона от этой суммы отойдет в бюджет датского Мидтьюлланда, которому принадлежит 50% прав украинского форварда.

Однако после окончания трансфера Жирона будет обладать более 50% прав Довбика.

В составе испанского клуба уже выступает бывший лидер "Динамо" Виктор Цыганков. Правому вингеру Жироны такой трансфер земляка по душе. Инициатором такого перехода Довбика является главный тренер "красно-белых" Мичел, полюбивший игру лучшего бомбардира в прошлом сезоне УПЛ-2022/2023.

В атаке Жироны может быть хорошая украинская связка Цыганков-Довбык. Ведь Виктор уже феерирует в Испании и является лидером жирондинцев.

Впереди у Жироны последний товарищеский матч во время подготовки к новому сезону Ла Лиги. Клуб Цыганкова сыграет против итальянского Лацио (6 августа). А уже 12 августа Жирона проведет свой первый поединок чемпионата против Реал Сосьедад.